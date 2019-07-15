تركيا.. تحييد 3 إرهابيين من بي كا كا في إطار عملية المخلب-2 بشمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" في إطار عملية "المخلب-2" الجارية شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم خلال عملية المخلب التي بدأت يوم 27 مايو الماضي، بلغ 71 إرهابيا.

وأضاف البيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عموم شمال العراق منذ 27 مايو الماضي، بلغ 174 إرهابيا.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.