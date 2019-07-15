قريباً.. تركيا تعيد افتتاح قنصليتها في الموصل

صرح السفير التركي لدى العراق، أن القنصلية العامة التركية في مدينة الموصل ستدخل الخدمة مجددا في وقت قريب جداً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السفير فاتح يلديز مع محافظ نينوى منصور المرعيد، خلال زيارته مجلس محافظة نينوى وغرفة تجارة الموصل ورئاسة جامعة الموصل.

وأشار يلديز إلى الروابط الإنسانية والثقافية والتاريخية القوية بين تركيا والموصل، مؤكدا أن زيارته لها تأتي للتأكيد على ثقة أنقرة والتزامها بإعادة إعمار العراق وخصوصا الموصل.

وأوضح أنه يتواصل مع السلطات المحلية في الموصل حول مشاريع التجارة والاستثمار والمواصلات والنقل، مؤكدا أن المدينة بحاجة إلى إعادة إعمار وتنمية اقتصادية.

وحول القنصلية العامة التركية في الموصل، قال يلدز: "حصلنا على موافقة الحكومة المركزية في حزيران/ يونيو لإعادة فتح القنصلية (...) وستبدأ القنصلية بالعمل في أقرب وقت".

من جهة أخرى، شدد يلديز أن تركيا تتعاون مع السلطات المحلية في الموصل حول مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في قضاء سنجار التابع للموصل.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي اقتحم مبنى القنصلية العامة التركية بالموصل في 20 سبتمبر/ أيلول 2014، واحتجز القنصل العام و49 من العاملين في القنصلية مع أفراد أسرهم، قبل أن تتمكن السلطات التركية من تحريرهم وإحضارهم إلى بلادهم، وهي من حينها خارج عن الخدمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.