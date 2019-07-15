ماذا يعني يوم 15 تموز للشعب التركي؟

على مدار التاريخ سطر الشعب التركي ملاحم بطولية خالدة أبرزها حرب جناق قلعة عام 1915 وحرب الاستقلال عام 1919-1923. وكان آخر تلك الملاحم البطولية هو تصدي جموع الشعب التركي لمحاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة غولن الإرهابية عبر أذرعها داخل الجيش التركي في 15 يوليو/ تموز عام 2016.

منذ تأسيس الجمهورية التركية شهدت البلاد عدة انقلابات عسكرية وتدخلات مباشرة من الجيش في الحياة السياسية بسبب الوصاية التي كانت تمارسها القوات المسلحة على الحياة السياسية. إلا أنه في 15 يوليو/تموز 2016 وبتصديه للانقلابيين ودباباتهم وطائراتهم بصدور عارية، بعث الشعب التركي برسالة واضحة مفادها أنه لن يسمح ثانية لأي جهة كانت أن تستولي على حريته وتنتهك سيادته وتستولي على إرادته وحقه في اختيار من يدير شؤون بلاده.

كما أظهر الشعب التركي أيضاً أنه في اللحظات المصيرية الفارقة في تاريخ البلاد يكون قادراً على تنحية خلافاته السياسية والأيديولوجية جانباً وعلى أن يكون على قلب رجل واحد دفاعاً عن بلاده ومستقبله، وأنه مستعد للتضحية بروحه في سبيل الحفاظ على ديمقراطيته واستقلال بلاده واستقرارها.

استهدف انقلاب 15 تموز الديمقراطية التركية وسعى لتقويض شرعية الرئيس المنتخب والحكومة. إلا أن النتائج كانت بعكس ذلك، فقد خرجت تركيا منها موحدة أكثر من أي وقت مضى حول مبادئ الشرعية والشفافية والمساءلة، في وجه أي مجموعة، وكل مجموعة، قد تسعى للانقلاب على تلك المبادئ أو العبث بها من أجل مصالحها الخاصة.

كما شهدت البلاد عقب تلك المحاولة الانقلابية تطورات وتغيرات كبيرة مؤثرة في مستقبل البلاد وطبيعة الحياة الديمقراطية بها. فبعد تلك المحاولة بأشهر قليلة شهدت تركيا استفتاء على تعديلات دستورية تحولت البلاد بعد قبوله من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي التنفيذي إضافة إلى عدة تغييرات جذرية في بنية ومؤسسات الدولة الأمر الذي قوى يد تركيا في عدة ملفات أبرزها محاربة الإرهاب وتطهير الدولة من أذرع التنظيمات الإرهابية المتغلغلة فيها.

وفي 15 تموز 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة من أتباع منظمة غولن الإرهابية داخل الجيش التركي حاولوا خلالها السيطرة على أهم مؤسسات الدولة وقطع الطرق الرئيسية وقاموا بقصف مبنى البرلمان التركي بالطائرات كما حولوا القبض على/أو اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفندق الذي كان يقيم فيه.

وفشلت المحاولة إثر تصدي جموع الشعب التركي لها باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية كانت تنتشر حول تلك المقار على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع نحو 250 شهيدًا وأكثر من ألفي مصاب.