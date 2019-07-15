وزير الخارجية التركي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه حول المستجدات شرقي المتوسط

يواصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اتصالاته الدبلوماسية حيال المستجدات شرقي البحر المتوسط.

وفي هذا الإطار، أجرى تشاوش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع نظيريه الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدية مارغوت فالستروم، وفق مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن مباحثات تشاوش أوغلو، تمحورت مع نظيريه حول شرقي المتوسط.

والجمعة الماضي، ناقش الوزير التركي مستجدات شرقي المتوسط، مع نظرائه السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، والقرغيزي جنكيز أيداربكوف، والسلوفيني ميرو سيرار، والروماني ثيودور فيوريل ميليسكانو، والمالطي كارميلو أبيلا.

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين "الفاتح" و"ياووز" مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.



وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.



فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.