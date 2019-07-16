ترامب: إس 400 مسألة معقدة وعلاقاتنا مع تركيا جيدة رغم الخلافات

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وضع تركيا معقد على خلفية مسألتي مقاتلات إف 35 ومنظومة إس 400 الروسية، لكنه شدد على العلاقات الجيدة بين البلدين رغم هذه الخلافات.

وقال ترامب "لأكون صادقا، إنه وضع بالغ التعقيد"، من دون أن يوجه انتقادا مباشرا لتركيا، وأضاف "أنهم (الأتراك) في وضع بالغ الصعوبة، ونحن على اتصال بالمسؤولين في أنقرة".

وقال الرئيس الأمريكي إن "تركيا طلبت أكثر من 100 طائرة إف 35، ولن نمنحها المزيد لشرائها منظومة دفاعية روسية".

وأضاف ترامب، في اجتماع الحكومة الأمريكية بالبيت الأبيض، أن المسألة ليست عادلة بالنسبة إلى تركيا، فقد كانوا قد طلبوا شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، في حين رفضت الولايات المتحدة بيعها هذه المنظومة.

وحمل ترامب سلفه باراك اوباما مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع، وقال "رفضت إدارة اوباما ان تبيعهم (الاتراك) صواريخ باتريوت (...) وهذا الامر استمر فترة طويلة"، مؤكدا انه حين بدل البيت الابيض موقفه من هذا الملف "كانت تركيا قد وقعت (عقدا) مع روسيا ودفعت أموالا طائلة".

وختم ترامب: "إننا نعمل على الملف، سنرى".