استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عملية شحن معدات منظومة "إس-400" ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة الحادية عشر في قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.