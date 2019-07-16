تركيا تعتزم إرسال سفينة تنقيب رابعة إلى شرق المتوسط

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده ستزيد من فعالياتها وأنشطتها في شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة المقدونية سكوبيه، الثلاثاء، حيث أكد بالقول "سنزيد فعالياتنا وأنشطتنا في شرق المتوسط".

وحول التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخراً ضد تركيا، أكد تشاوش أوغلو أن التدابير جاءت لإرضاء الجانب الرومي في جزيرة قبرص.

وشدد الوزير التركي بالقول "لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد".

وتابع تشاوش أوغلو: "الأوروبيون يدركون بأن تلك القرارات ليست قابلة للتطبيق".

وأضاف تشاوش أوغلو: "لدينا ثلاث سفن (تنقيب) في شرق البحر المتوسط ، وسنرسل السفينة الرابعة".

واتخذ الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بعض الخطوات والقرارات ردًا على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، زاعمًا أنها "غير شرعية".