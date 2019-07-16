تشاوش أوغلو يهنئ "فون دير لاين" بانتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، بانتخابها من قبل البرلمان الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأعرب تشاوش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر"، الثلاثاء، عن أمنياته أن تكون فترة رئاسة فون دير لاين، للمفوضية الأوروبية، فترة ازدهار للعلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي.

ووافق البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت عقدها بالجمعية العامة في مقره بستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، على تعيين فون دير لاين، رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي.

وفازت فون دير لاين بـ 383 صوتا، مقابل رفض 327 صوتا تعيينها في المنصب، فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت.

وتعتبر فون دير لاين (43 عاما)، أول ألمانية تشغل منصب وزيرة الدفاع (2013 ـ 2019)، فضلا عن كونها أول امرأة أوروبية تصل رئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أعلى منصب في الاتحاد.