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أردوغان: نتواصل مع السلطات العراقية للعثور بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.07.2019 17:48
آخر تحديث في 17.07.2019 17:50
أردوغان: نتواصل مع السلطات العراقية للعثور بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال أردوغان في تغريدته: "أدين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل، وأترحم على الشهيد الذي فقد حياته في الهجوم".

وأضاف قائلا: "اتصالاتنا مستمرة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف البيان : "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

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