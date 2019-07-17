الجيش التركي يحيد 7 إرهابيين من بي كا كا في غارة جوية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 إرهابيين في غارة ضد تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وذكرت الوزارة أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

وقالت إن الغارة استهدفت أسلحة ومخابئ وتحصينات تابعة للتنظيم الانفصالية، وأسفرت عن تحييد 7 إرهابيين.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.