قبرص الرومية: لا يمكننا حل مشاكل الجزيرة دون التعاون والحوار مع تركيا

قال وزير خارجية إدارة قبرص الرومية نيكوس خريستودوليديس، الأربعاء، إن التعاون مع تركيا في شرق المتوسط، سيكون لصالح الجميع.

وأوضح خريستودوليديس في مؤتمر نظمته مجلة "Economist" بالعاصمة اليونانية أثينا، أن قبرص الرومية تسعى لإيجاد حلول لأزمات الجزيرة وترغب في التعاون مع الأطراف المعنية.

وتابع قائلا: "لا أعتقد أننا وصلنا إلى طريق مسدود حيال حل أزمة جزيرة قبرص، فعاليات تركيا تعيق فتح حوار بين الأطراف، ولا يمكننا حل المشاكل إلا عبر الحوار مع تركيا، نحن مجبرين على حل المشاكل بالتحاور مع دول المنطقة".

وادعى أن أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، لن تنعكس إيجابا على حل مشاكل الجزيرة، داعيا إلى خفض وتيرة التصعيد الحاصل في المنطقة.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.