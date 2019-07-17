"متحف الشهداء والديمقراطية" في أنقرة يسلط الضوء على محاولة انقلاب 15 يوليو

افتتح في العاصمة أنقرة يوم أمس متحف جديد يعرض من خلال أعماله الفنية محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016.

المتحف الجديد يلقي الضوء على الأحداث التي جرت في العاصمة أنقرة، وفي مدن تركية أخرى. وتشمل معروضاته مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية التقطت ليلة الانقلاب الفاشل.

وقد افتتح المتحف الذي سمي "متحف الشهداء والديمقراطية" يوم 15 يوليو، في حي "قهرمان قازان" في العاصمة أنقرة. المتحف الذي أقامته وزارة الثقافة والسياحة، يهدف إلى تعريف الزوار بمحاولة الانقلاب والتي أسفرت عن استشهاد 251 شخصاً، وإصابة ما يقرب من 2200 آخرين.

يروي المتحف قصصاً متنوعةً من واقع محاولة الانقلاب الفاشلة، وذلك من خلال مقاطع الفيديو والصور والممتلكات الشخصية لضحايا الانقلاب الذي قامت مجموعات من العسكريين التابعين لجماعة غولن الارهابية بتنفيذه.

ويقع مبنى المتحف الجديد في حي "قهرمان قازان" في أنقرة، الذي كان يُعرف سابقاً باسم "قازان". في هذا الحي بالتحديد تقع قاعدة آكينجي الجوية الشهيرة، التي توافد السكان المحليون إليها في محاولة للوصول إلى داخلها لوقف الانقلابيين وردعهم، لأنها استخدمت كمركز لقيادة العمليات من قبل المتآمرين. وفي ذلك اليوم قام بعض السكان المحليين أيضاً، بإشعال محاصيلهم في الحقول المحيطة بقاعدة "آكينجي"، بغرض إطلاق الدخان ومنع الرؤية عن الطائرات الحربية التي كانت تقلع من القاعدة لضرب مواقع معينة في أنقرة.

وقد استشهد تسعة أشخاص في تلك المنطقة أثناء محاولتهم مواجهة الانقلابيين الذين فتحوا النار بشكل عشوائي على مواطنين عزل تجمعوا حول الوحدات العسكرية التي نشرها المتآمرون خلال الانقلاب.

تم تغيير اسم الحي إلى "قهرمان قازان" بعد انتهاء الأحداث، وقهرمان تعني "البطل" في اللغة التركية، في إشارة إلى البطولة والثبات والتضحية التي أبداها الناس لإحباط محاولة الانقلاب.

أول من يرحب بالزوار عند مدخل المتحف، مقطع فيديو مؤثر وصورة معبّرة. الأمر الذي يمنح الناظر شعوراً مباشراً بتصور ما حدث في ليلة مصيرية هي ليلة 15 يوليو 2016. ويعطي الجدول الزمني، المعلق على أحد الجدران، معلوماتٍ دقيقةً، عن التطورات المتتابعة لحظة بلحظة، أثناء محاولة الانقلاب. على جدار آخر توجد صور لأحداثٍ جرت في "قهرمان قازان" وأماكن أخرى. كما ترافق المعروضات أيضاً، مؤثرات صوتية ومؤثرات ثلاثية الأبعاد.

في قسم آخر من المتحف، يمكن للزوار أن يشاهدوا قصصاً من حياة أهالي "قهرمان قازان" الذين أصيبوا أثناء مقاومة محاولة الانقلاب. ترافق هذه القصص مقابلات ورسوم توضيحية وصور التقطت في 15 يوليو. كما تنتشر في أرجاء المتحف، أكشاك إلكترونية منفصلة مخصصة للتعريف بشخصيات مناهضة للانقلاب. في منتصف القاعة الرئيسية للمتحف توجد شاشة رقمية تعرض مقاطع الفيديو والصور التي تشرح كيف أمضى الرئيس رجب طيب أردوغان وعائلته ليلة محاولة الانقلاب. كان أردوغان وعائلته في إجازة في جنوب غرب تركيا عندما تحرك الانقلابيون للاستيلاء على السلطة. وعلى الفور غادر الرئيس وعائلته فندقهم قبل وصول فريق من القتلة، وتمكنوا من الطيران إلى إسطنبول سرّاً. وصل أردوغان إلى إسطنبول في وقت لاحق، وقام بحشد الأمة ضد الانقلابيين.

الذاكرة الحية للأمة:

قسم آخر من المتحف مخصص لـ "الشهداء التسعة" الذين قضوا في قهرمان قازان. وتعرض الشاشات مقاطع فيديو مدتها ثلاث دقائق تتحدث عن كل شهيد منهم على حدة، بينما تُعرض صور كلٍ منهم، وممتلكاته الشخصية في نفس القسم. كذلك تنتشر في قاعة المعرض الرئيسية، أكشاك إلكترونية تقدم معلومات حول محاولة الانقلاب. بينما خصصت قاعة أخرى لصور جميع الضحايا البالغ عددهم 251 شهيداً، الذين ارتقوا في محاولة الانقلاب الفاشلة.

المتحف الذي بني على مساحة حوالي 3600 متر مربع، بتكلفة حوالي 17 مليون ليرة تركية، يضم أيضاً قاعة مؤتمرات تتسع لـ 340 مقعداً، وقاعة للمعارض الدائمة والمؤقتة، إلى جانب أماكن مخصصة لإقامة ورش عمل للأطفال.

وزير الثقافة والسياحة "محمد نوري إرسوي"، قال في حفل الافتتاح إن منطقة قازان كانت شاهدةً على "واحدة من أعظم القصص الملحمية" خلال "ليلة محاولة الانقلاب المشؤومة"، وأن المتحف "سوف ينقل أحداث هذه الملحمة وغيرها إلى المستقبل من خلال حفظها في ذاكرة الأجيال المقبلة".

وأضاف الوزير:

"هذه هي الذاكرة الحية لأمتنا الكريمة. إن الطبيعة البشرية تقتضي النسيان. لكننا نتذكر ونعي ما حدث في الماضي، بالرغم من صعوبة فهم تأثير الحدث وقيمته في وقت حدوثه. إنه لأمر مهم لمستقبل الأجيال أن تعرف تماماً وتفهم تماماً ما حدث يوم 15 يوليو. هذا المتحف هو أحد المعالم الثمينة التي تحفظ الذكرى، وتنقل إلى الأجيال القادمة كيف أن أمتنا الكريمة لم تستسلم، بل قدمت الأرواح صموداً في وجه هؤلاء الانقلابيين الخونة، الذين سعوا للقضاء على استقلالنا وعلى دولتنا".

وحول تأثير المتحف، شرح "أرسوي" قائلاً:

"سيكون المتحف محفلاً لتعليم الدروس حول كيفية تحول الجبناء الذين اعتمدوا على الدبابات والطائرات والمروحيات التي اختطفوها، إلى كائنات وضيعة وضعيفة في مواجهة شجاعة أمتنا وإرادتها القوية. إن رسالة واضحة هنا تقول لكل إنسان بحزم، إما أن تقف في صفٍّ واحدٍ مع هذه الأمة، وإما أن تهوي وتنحط إلى قاع العار من خلال وقوفك ضد أمتك". وأضاف الوزير أن مقاومة 15 يوليو لم تكن سوى فصلاً جديداً في ملاحم سبقتها في "جونكبايري"، و"أنافارتالار"، و"سكاريا"، و"دوملوبينار"، وذلك في إشارة منه، إلى المعارك التي وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها، إبان حرب الاستقلال التركية.

"مدحت تاكديمير"، والد الشهيد "عمر تاكديمير"، العامل الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، والذي قُتل على يد الانقلابيين أثناء مواجهتهم خارج قاعدة "أكينجي"، كان من بين الحضور في حفل افتتاح المتحف. وقال الوالد متحدثاً في هذه المناسبة: "كان ابني معجباً بالرئيس رجب طيب أردوغان. وعندما سمعه يتحدث على شاشات التلفزيون ويدعو الناس إلى الخروج، صمم على الذهاب. كان عمر قد وصل لتوه من حفل زفاف. وكان على وشك الخروج للانضمام إلى المدافعين، لكنني رأيته واقفاً أمام الباب، وهو الابن البارّ المطيع الذي لم يعصني أبداً، شعرت به ينتظر رضائي وموافقتي، وقلت له إنه يمكنه الذهاب إلى ساحة المدينة -حيث احتشد الناس للاحتجاج على الانقلاب". واصل تاكديمير حديثه، متذكراً تلك الليلة: "انتظرت اتصالاً من ابني طوال ساعات تلت خروجه، لكن اتصالاً من ابن أخي جاءني في الصباح الباكر، ليخبرني أن عمر أصيب في أكينجي". وقال الأب في خطاب مشحون بالعاطفة: "لقد رحل الآن، لكن هؤلاء الخونة الذين كانوا وراء الانقلاب نسيوا أمراً مهماً. وهو أنه يمكنك قتل شخصٍ واحدٍ، لكن سيكون هناك الآلاف في مكانه".

وقد جاء افتتاح "متحف الشهداء والديمقراطية" في أنقرة، كأحدث فعالية أُضيفت إلى سلسلة من الفعاليات والانشطة التي أقيمت لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وكان الرئيس أردوغان قد افتتح يوم الاثنين، "متحف الذكرى" في إسطنبول، والذي تم بناؤه بالقرب من مدخل جسر البوسفور، الجسر الذي تم تغيير اسمه إلى جسر شهداء 15 يوليو، بعد استشهاد 34 شخصاً فوقه، على يد الانقلابيين إثر المواجهات. يُذكر أن "متحف الذكرى" يضم تذكارات تخص ضحايا محاولة الانقلاب، وكذلك معارض فيديو وصوراً، تُظهر جوانب متعددة من محاولة الانقلاب الفاشلة، والانقلابات الماضية الأخرى التي جرت في تركيا والعالم.