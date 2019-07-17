مقتل دبلوماسي تركي في إطلاق نار بأحد المطاعم في أربيل

قتل موظف في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل العراقية في هجوم مسلح على أحد المطاعم في المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن توافدت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم الذي وقع فيه الهجوم، وأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص منهم موظف القنصلية التركية.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من حكومة الإقليم حول الهجوم بعد.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن أحد موظفي القنصلية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف البيان : "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".



وأعربت الخارجية عن تعازيها لأسرة الشهيد، وكل الشعب التركي، متمنياً له من الله الرحمة والصبر لذويه.