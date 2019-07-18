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آقار: نتوقع من واشنطن تجنب الخطوات المضرة بعلاقاتنا وقرار "إف 35" غير مبرر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.07.2019 22:18
آخر تحديث في 19.07.2019 01:06
آقار: نتوقع من واشنطن تجنب الخطوات المضرة بعلاقاتنا وقرار إف 35 غير مبرر

اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي آقار، الخميس، أن قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات إف 35 "غير عادل"، مطالباً الولايات المتحدة بتجنب الخطوات التي تضر علاقات البلدين.

وقال آقار، في تصريحات نقلتها الأناضول، إنه "من الواضح أن محاولة استبعاد تركيا من المساهمة في برنامج مقاتلات إف 35، بقرار أحادي وغير عادل، لا يستند إلى مبرر شرعي".

وأضاف: "نتوقع من الولايات المتحدة أن تتجنب الخطوات التي قد تضر بعلاقاتنا الثنائية وهذا من حقنا الطبيعي باعتبارنا شريكا استراتيجيا لها".

وحذر وزير الدفاع التركي من أن إخراج تركيا من برنامج إف 35 "سيكون له تأثير سلبي على قوة الناتو وخاصة الجناح الجنوبي".

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