الرئيس العراقي يعزي أردوغان في استشهاد دبلوماسي تركي بأربيل

أعرب الرئيس العراقي بهرم صالح، الخميس، عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان باستشهاد دبلوماسي تركي في أربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن صالح اتصل هاتفيا بأردوغان، وقدّم تعازيه في استشهاد دبلوماسي تركي جراء هجوم مسلح، الأربعاء، بمدينة أربيل شمالي العراق.

وأوضح البيان أن صالح وأردوغان بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء وجودهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

بدورها، أعلنت حكومة شمال العراق، مقتل مواطن عراقي وجرح آخر في الهجوم ذاته.