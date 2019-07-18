أحزاب البرلمان التركي تؤكد دعمها نشاطات التنقيب التركية شرقي المتوسط وتستنكر الضغوط

استنكرت الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان التركي الإجراءات الأوروبية بحق تركيا جراء نشاطاتها في التنقيب عن النفط والغاز في شرقي المتوسط قبالة شواطئ جمهورية شمال قبرص التركية.

وعبرت الأحزاب الأربعة، في بيان مشترك اليوم الخميس، عن دعمها لجهود الدولة في أعمال التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

وجاء في البيان: "لن تخضع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية للضغوطات حول أعمال التنقيب شرقي المتوسط، لأنهما يتمتعان بالقدرة على حماية حقوقهما المشروعة وفقا للقانون الدولي".

والاثنين اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ضد تركيا، ردًا على عمليات تنقيب يزعم التكتل أنها "غير شرعية"، تقوم بها أنقرة شرق المتوسط.

وشملت هذه القرارات "اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها إلى التكتل، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.

كما شملت أيضا تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا.