ترامب: لا أفكر في فرض عقوبات على تركيا على خلفية إس 400

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا ينظر في فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة إس 400 الروسية للدفاع الصاروخي.

وفي ردّه على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض، فيما إذا كانت واشنطن تدرس فرض عقوبات على أنقرة، قال ترامب: "لا، لا، إننا لا نفكر في ذلك الآن"، قبل أن يعدل تصريحاته إلى " لم نفكر بالأمر بعد، سنرى ماذا يمكننا أن نفعل"

يشار أنه في وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بدء إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400".

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات "إف 35"، إذا حصلت على منظومة "إس 400" من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس 400.