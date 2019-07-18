تركيا: استبعادنا من برنامج "إف-35" خطوة أحادية لا تعتمد على مبرر مشروع

قالت وزارة الخارجية التركية تعليقا على قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35" إن "هذه الخطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع".

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأضاف البيان قائلا "ندعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا الخطأ الذي سيلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بعلاقات البلدين".

وأشار البيان إلى إعلان كل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والبيت الأبيض، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400".

وأوضح البيان أن "استبعاد تركيا من برنامج (إف 35) وهي أحد الشركاء الرئيسيين فيه أمر غير عادل، كما أن الزعم بأن منظومة (إس-400) ستلحق الضعف بطائرات (إف 35) لا أساس له من الصحة".

وتابع "ولعل عدم الرد على مقترحنا الخاص بتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر يشارك فيها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لأبرز مؤشر على تحامل الولايات المتحدة، وعدم رغبتها في حل هذه المسألة بنوايا حسنة في إطار أبعادها".

وشدد البيان على ضرورة قيام الولايات المتحدة بإظهار الأهمية التي توليها لصداقة تركيا، بالأفعال، وليس بالأقوال فحسب، لا سيما من خلال دعمها في مواجهة تنظيمات داعش، و"بي كا كا/ب ي د/ي ب ك"، و"فتح الله غولن" الإرهابية.

كما لفت البيان إلى أنه "لمن المهم بمكان الالتزام بحالة التفاهم التي شهدها اللقاء الذي جمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية".