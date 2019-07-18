تركيا: نواصل تقييم البدائل بشأن مقاتلات "إف-35"

قال رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، إن بلاده ستواصل تقييم البدائل وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في برنامج تطوير مقاتلات "إف-35".

وأضاف في تصريحات الخميس، "سددنا إلى الآن كافة المستحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات إف-35 وأنجزنا واجباتنا بهذا الخصوص".

ووصف دمير قرار التعليق من قبل الولايات المتحدة بأنه "متخذ من جانب واحد ولا مكان له في الاتفاقيات".

وأكّد دمير أن التكلفة سوف ترتفع بنحو 7 - 8 ملايين دولار للمقاتلة الواحدة إذا تم استبعاد تركيا من البرنامج.

وأشار إلى استمرار مشروع تطوير المقاتلة محلية الصنع في تركيا بوتيرة عالية.

وبيّن المسؤول التركي أن المشروع "سيزداد زخمه أكثر في الفترة القادمة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400".

وفي وقت سابق، أعرب المدير التنفيذي لشركة "روستاخ" للصناعات الدفاعية الروسية الحكومية "سيرغي تشيميزوف" عن استعداد روسيا بيع تركيا مقاتلات "سو-35".