قالن يبلغ بولتون انزعاج أنقرة من تعليق دورها في برنامج إف-35

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس، عن انزعاج بلاده من تعليق دورها في برنامج طائرات "إف-35".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين قالن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بحثا فيه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن تعليق الدور التركي في برنامج طائرات "إف-35" لا يتماشى مع تصريحات رئيسي البلدين.

وأضاف أن العلاقات التركية الأمريكية لا يمكن أن تتقدم بالشكل السليم عبر إملاءات من جانب واحد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أعلنت الأربعاء تعليق مساهمة تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها منظومة الدفاع الروسية "إس 400".

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى أن قالن وبولتون ناقشا خلال الاتصال مسألة المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها شمالي سوريا، والمخاوف الأمنية لتركيا، وتنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بمنطقة منبج السورية.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات في الشأن الليبي، وأبديا إرادة مشتركة لإعادة الأطراف الليبية إلى مسار الحل سياسي، بحسب البيان.

وشددا على أهمية تكثيف الجهات المعنية في البلدين أنشطتها لرفع حجم التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار سنويا، الهدف الذي وضعه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، بحسب البيان.

كما ناقش قالن وبولتون زيارة ترامب المرتقبة إلى تركيا خلال العام الجاري، وفق المصدر نفسه.

ونهاية العام الماضي، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بلاده، خلال 2019، وهو ما رحب به الأخير، دون تحديد موعد.