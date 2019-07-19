أقار: وجهنا ضربة قاصمة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي عقب هجوم أربيل

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الخميس، إن قوات بلاده وجهت ضربة قاصمة لتنظيم بي كا كا الإرهابي، عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل (معقل التنظيم شمالي العراق) عقب الهجوم الذي أسفر عن استشهاد دبلوماسي تركي في أربيل.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، في إطار تفقده الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا.

وشدد الوزير التركي على أن قوات بلاده تواصل بحزم متزايد مكافحة الإرهاب، مدينا بشدة الهجوم الذي أسفر الأربعاء، عن استشهاد دبلوماسي تركي في هجوم بمدينة أربيل شمالي العراق.

وأضاف "وجهنا ضربة قاصمة لتنظيم بي كا كا الإرهابي عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل (معقل التنظيم شمالي العراق) عقب الهجوم الدنيء في أربيل".

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحدهما.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.

وفيما يتعلق بالأوضاع في إدلب السورية، أوضح أقار أن هجمات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد ترفع من حدة التوتر، وتقوض السلام والاستقرار.

ولفت إلى أن الهجمات تسببت بنزوح قرابة 400 ألف إنسان بريء، مؤكدا على ضرورة وقف تقدم النظام في منطقة خفض التصعيد وانسحابه إلى نقاطه في إطار الاتفاقية.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة بالعاصمة الكازاخية (نور سلطان)، في مايو/ أيار 2017؛ تأسيس منطقة خفض تصعيد بإدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام انتهكت الاتفاق مرارًا.

ودفع تزايد الانتهاكات كلًا من تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي، في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وسحبت المعارضة بموجبها أسلحتها الثقيلة من المنطقة.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرًا كبيرًا جراء مواصلة قوات النظام السوري استهداف المحافظة، التي يقطنها نحو 4 ملايين مدني، نزح مئات الآلاف منهم خلال الأسابيع الماضية.