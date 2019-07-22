إصابة 14 مدنياً إثر تفجيرين في جرابلس وأعزاز شمالي سوريا

هز تفجيران مدينتي جرابلس وأعزاز الخاضعتين لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا؛ وأسفر أحدهما عن إصابة 14 مدنيا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن دراجة نارية مفخخة انفجرت في مركز مدينة جرابلس؛ ما أسفر عن جرح 14 مدنيا، فيما انفجرت عبوة في مركز مدينة أعزاز ولم تسفر عن وقوع ضحايا.

وفيما هرعت قوات الأمن في المدينتين إلى مكاني الانفجار نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المشافي القريبة.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجيرين في حين وجهت قوات الأمن أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية التي سبق أن نفذت عمليات مشابهة بالمنطقة.