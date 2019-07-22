اختتام مباحثات الوفد الأمريكي مع مسؤولين أتراك في أنقرة

اختتم وفد أمريكي يترأسه مبعوث واشنطن إلى سوريا جيمس جيفري، الاثنين، مباحثاته مع مسؤولين أتراك بمقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن الوفد الأمريكي برئاسة جيفري، بحث، بالاجتماع مع المسؤولين الأتراك، الملف السوري.

وأضافت أن الأطراف تناولت الأوضاع في إدلب والمنطقة الآمنة شمالي سوريا، ومسار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

وأوضحت المصادر أن نائب وزير الخارجية التركية سادات أونال، شارك في الاجتماع الذي استغرق قرابة 3 ساعات.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، موجود حاليا في تركيا، ومن المقرر أن يلتقي المسؤولين الأتراك للتباحث معهم بشأن مخاوف أنقرة الأمنية، والمستجدات الأخيرة في سوريا.