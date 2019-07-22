المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا في أنقرة لإجراء مباحثات

وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى أنقرة أمس حيث سيلتقي المسؤولين الأتراك للتباحث حول الملف السوري بناء على دعوة من الجانب التركي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن جيفري سيبحث مع المسؤولين الأتراك مخاوف أنقرة الأمنية والمستجدات الأخيرة في سوريا.

وأوضح أن المباحثات مع المسؤولين الأتراك، ستجري يومي 22-23 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف: "السفير جيفري سيتباحث مع المسؤولين الأتراك، المخاوف الأمنية الشرعية لأنقرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول إيجاد حلول للأزمة السورية، وضمان هزيمة دائمة لتنظيم داعش".

في الوقت نفسه، التقى كينيث ماكنزي، قائد القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم الاثنين، بقيادات منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في سوريا، تزامنا مع زيارة المبعوث جيمس جيفري إلى أنقرة.

وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يهمين عليها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، عبر حسابه على "تويتر"، إن ماكنزي والسفير ويليام روبك ممثلا عن التحالف الدولي زاروا مناطق سيطرة "ي ب ك" الإرهابية في سوريا.

وأظهرت الصور التي نشرها بالي لقاءً جمع ماكنزي وروبك وقادة من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، الإرهابي مظلوم عبدي الملقب بـ" شاهين جيلو" أحد كوادر "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية والذي يشغل حالياً منصب القائد العام لـ"قسد".