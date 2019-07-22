تشاوش أوغلو: ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس 400"

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ بلاده ستتخذ خطوات مناسبة، في حال اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفا معادياُ ضد بلاده، لكنه عبر عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي لا يسعى لفرض عقوبات على بلاده على خلفية شرائها منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا.

وقال تشاوش أوغلو في لقاء متلفز على قناة (TGRT) الإخبارية: "في حال تم رفض إعطاء تركيا مقاتلات "إف-35"، فإن أنقرة ستلبي احتياجاتها من مصادر أخرى إلى حين إنتاج مقاتلتها المحلية".

ولفت إلى أنّ بلاده اتخذت العديد من الخطوات لتلبية احتياجاتها من الصناعات الدفاعية، قائلاً: "إنّ تركيا بذلت جهودا كبيرا من أجل صناعة دباباتها ومروحياتها ومقاتلاتها".

وأضاف أن "مقاتلات إف-35 مزودة بتكنولوجيات جديدة، من أجل ذلك شاركنا في صناعتها، ودفعنا ما يقارب من مليار و400 مليون دولار. هذا المنتج الذي نحن شركاء فيه نهدف للحصول عليه".

وفي حال منع تركيا من الحصول عليها قال تشاوش أوغلو: "قبل كل شيء سنتخذ الخطوات التي تتخذ من قبل دولة حرة وذات سيادة ".

وفي رده على سؤال فيما إذا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا قال وزير الخارجية: "ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب إس 400، وإن كان هناك عقوبات، ثمة أجوبة سنرد على أمريكا بها".

وحول الهجمات التي تتعرض لها إدلب السورية أكد أنّ مسؤولية وقف هجمات النظام السوري ضد إدلب تقع على عاتق روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400.