مباحثات تركية روسية لإنتاج بعض قطع منظومة "إس-400" محلياً

صرح رئيس شركة "روسته" الروسية للصناعات الدفاعية أن المحادثات بين موسكو وأنقرة حول إنتاج بعض قطع منظومة "إس400" في تركيا، مستمرة.

وقد أدلى سيرغي تشيميزوف للأناضول بحديث قيّم فيه التعاون القائم بين تركيا وروسيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال تشيميزوف في هذا السياق: "نتجاوز بنجاح محاولات منافسينا للتدخل في علاقاتنا القائمة مع تركيا، وروسيا مستعدة لتوسيع نطاق التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الجوية والمروحية وقطاع الطاقة".

وأضاف أن تركيا تعتبر من أهم الشركاء مبينا أن التعاون العسكري والتقني بين أنقرة وموسكو يسير في منحى إيجابي.

وأشار إلى اللقاءات الإيجابية التي تجري بين زعيمي البلدين والقائمين على الشؤون السياسية لدى الطرفين، قائلا: "بفضل اللقاءات الإيجابية التي تجري بين المؤسسات السياسية والشركات، فإننا ننجح في التغلب على محاولات التدخل في العلاقات التركية الروسية".

وأردف قائلا: "هناك مشاريع متنوعة بين تركيا وروسيا، وأنقرة تولي اهتماما للأنظمة الروسية خاصة مضاد الدبابات، وأنظمة الدفاع الجوية".

ويوم 19 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.