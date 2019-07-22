وزير الدفاع التركي يبحث إقامة المنطقة الآمنة مع المبعوث الأمريكي لسوريا

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات.

وأعرب أقار خلال اللقاء عن انزعاج أنقرة من لقاءات مسؤولين أمريكيين مع قياديي تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، أن أقار التقى جيفري، في مقر الوازرة بأنقرة.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا مسألة إقامة "منطقة آمنة" شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا ولا سيما مكافحة داعش.

وشدد أقار خلال اللقاء على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج عناصر تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي من تلك المنطقة وتدمير التحصينات فيها.

كما أكد على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة من يد عناصر التنظيم، و"تهيئة الظروف المناسبة لعودة أشقائنا السوريين المُهجرين إلى منازلهم".

ولفت إلى أن نضال تركيا ليس ضد الأشقاء الأكراد والعرب وبقية المكونات العرقية والدينية في المنطقة، بل ضد إرهابيي داعش و"ي ب ك/ بي كا كا".

وأعرب أقار لجيفري عن انزعاج تركيا من لقاءات مسؤولين أمريكيين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى مع قياديي التنظيم الإرهابي "ي ب ك/بي كا كا" في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الوفدين العسكريين لتركيا والولايات المتحدة اتفقا على مواصلة الأعمال المشتركة في مقر الوزارة بأنقرة اعتبارا من الثلاثاء حيال إقامة منطقة آمنة في سوريا.