أردوغان يهنئ بوريس جونسون بانتخابه رئيساً لوزراء بريطانيا

أعلن حزب المحافظين البريطاني، الثلاثاء، فوز بوريس جونسون، بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفًا لـ "تيريزا ماي" التي استقالت رسميًا من منصبها في وقت سابق الشهر الماضي.

وفاز جونسون بحصوله على 92 ألفًا و153 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 46 ألفًا و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.

وبذلك يكون جونسون قد فاز بمنصب زعامة الحزب بعد خوض 5 جولات من الانتخابات الداخلية.

وقالت اللجنة في الجلسة العلنية التي عقدتها للإعلان عن الفائز، إن نسبة المشاركة في انتخابات رئاسة الحزب بلغت 87.4%.

وهنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء بريطانيا الجديد بالمنصب، وعبر عن ثقته بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي أول تصريح له عقب اختياره زعيمًا للحزب ورئيسًا للوزراء، تعهد جونسون بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتوحيد المملكة، وهزيمة زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين.

وسبق أن عمل جونسون صحفيًا، قبل أن يشغل منصب عمدة العاصمة لندن من العام 2008 إلى 2016، ثم أصبح وزيرًا للخارجية من 2016 وحتى 2018.

وكان قد استقال من منصب وزير الخارجية احتجاجا على سياسة "ماي" في ما يتعلق بتدبير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".