السفارة التركية في طرابلس: الأنباء عن إخلاء مقراتنا لا أساس لها من الصحة

نفت سفارة جمهورية تركيا في ليبيا الأنباء التي تحدثت عن إخلاء مقرها في العاصمة الليبية طرابلس، أمس.

جاء ذلك خلال منشور للسفارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على شائعات تتردد بشأن ذلك.

وقالت السفارة في المنشور، إنه "لوحظ في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات مزيفة مقصودة حول إخلاء سفارتنا".

وأضافت: "إننا نؤكد بأن سفارتنا مستمرة في نشاطها بطرابلس.. ونحيي الشعب الليبي الشقيق جميعا ونؤكد وقوفنا إلى جانبكم".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس معارك مسلحة عنيفة إثر شن قوات قائد شرق ليبيا خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها ما أسقط أكثر من ألف قتيل ونحو 5 آلاف و500 جريح حسب منظمة الصحة العالمية.