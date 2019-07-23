نائب أردوغان: نعمل على تعزيز علاقاتنا مع أوزبكستان في كافة المجالات

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عزم بلاده على تعزيز علاقاتها مع أوزبكستان في كافة المجالات والقطاعات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي الأوزبكي، الثلاثاء، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أوقطاي أن كلا البلدين لديهما الإرادة الحقيقية في تطوير علاقاتهما في مجال الزراعة والصناعات الدفاعية والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة.

وأضاف أن هيكلية الاقتصاد التركي باتت متينة بفضل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن تركيا حاليا تحتل المرتبة 17 عالمية و6 أوروبيا من ناحية القوة الاقتصادية.

وذكر أن حجم صادرات تركيا خلال عهد حكومات حزب العدالة والتنمية، ارتفع 4 أضعاف، ووصلت قيمتها خلال العام الماضي، إلى 168 مليار دولار.

وتابع قائلا: "الصادرات التركية تزداد بشكل مستقر رغم الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات المفروضة على إيران وحالة الغموض التي تحيط بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ولفت إلى أن صادرات تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ازدادت بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 76.6 مليار دولار.

وأكد أن بلاده تعمل جاهدة على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، مبينا أن العلاقات التجارية المتينة تمنع حدوث العديد من الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن أنقرة تسعى للوصول إلى 5 مليارات دولار في تبادلاتها التجارية مع أوزبكستان.