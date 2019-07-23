نائب أردوغان يؤكد عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع أوزبكستان

أكد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الثلاثاء، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها مع أوزبكستان في كافة المجالات والقطاعات.

وترأس أوقطاي ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي أليور غلنييف، اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بالعاصمة التركية أنقرة.

وفي كلمته الختامية، أوضح أوقطاي أن كلا البلدين لديهما الإرادة الحقيقية في تطوير علاقاتهما في مجال الزراعة والصناعات الدفاعية والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة.

وأضاف أن هيكلية الاقتصاد التركي باتت متينة بفضل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن تركيا تحتل حاليا، المرتبة 17 عالمية و6 أوروبيا من ناحية القوة الاقتصادية.

وأكد على أهمية اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة المنعقد في إطار تحقيق هدف نقل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.

وقال: "الوفد الأوزبكي أجرى لقاءات ثنائية مع نظيره التركي. ونتيجة للمشاورات تم الاتفاق على مجالات تعاون جديدة، ومواصلة التعاون القائم في العديد من المجالات".

وتابع: "جرى تحديد المؤسسات المسؤولة عن تطوير التعاون بين البلدين في 27 مجالا، والخطوات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، ومن بين تلك المجالات، الاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والأعمال المصرفية والتجارة بالعملات المحلية".

ولفت إلى أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية في أوزباكستان.

وذكر أن حجم صادرات تركيا خلال عهد حكومات حزب "العدالة والتنمية" (بالسلطة منذ 2002)، ارتفعت 4 أضعاف، وبلغت قيمتها في 2018، إلى 168 مليار دولار.

وأردف قائلا: "الصادرات التركية تزداد بشكل مستقر رغم الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات المفروضة على إيران، وحالة الغموض التي تحيط بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ولفت إلى أن صادرات تركيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، ازدادت بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، وبلغت قيمتها 76.6 مليار دولار.

وأكد أن بلاده تعمل جاهدة على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا. موضحا أن العلاقات التجارية المتينة تمنع حدوث العديد من الأزمات الاقتصادية.

كما لفت إلى أن أنقرة تستهدف تحقيق تبادل تجاري مع أوزبكستان بقيمة 5 مليارات دولار.