واشنطن ترحل النائب السابق لمدير مصرف "خلق بنك" التركي هاكان أتيلا

نقلت السلطات الأمريكية نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" التركي محمد هاكان أتيلا المتهم في بخرق العقوبات على إيران، إلى المطار تمهيداً لترحيله إلى تركيا.

وكانت محكمة أمريكية قضت الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل آتيلا. بعد أن جرى توقيفه في الولايات المتحدة في مارس من العام الماضي 2017 بتهم تتعلق بخرق العقوبات على إيران.

وكان القضاء الأمريكي فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهرا على أتيلا، نائب المدير العام السابق لـ"مصرف خلق" التركي، إلا أن الادعاء اعتبر العقوبة غير رادعة.

وأمهلت المحكمة الادعاء العام لغاية 6 ديسمبر الحالي، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، فيما لم يقدم الادعاء الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف.

بدوره، سبق لأتيلا وتقدم بطلب استئناف على الحكم، وأكد براءته في أغسطس المنصرم، وطالب بتبرئته وإخلاء سبيله.