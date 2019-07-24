أردوغان يلتقي مهاتير محمد في أنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في العاصمة التركية أنقرة.

وجرى اللقاء في مطار "أسانبوغا" بالعاصمة أنقرة، وحضره وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

ووصل مهاتير إلى العاصمة أنقرة تلبية لدعوة رسمية من أردوغان، على أن يبدأ برنامج الزيارة الخميس.

ووفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تستمر زيارة مهاتير الرسمية إلى تركيا حتى 27 يوليو/تموز الجاري.

وأوضح البيان أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في مجال التعاون الدفاعي، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون في كافة المجالات.

كما يتوقع أن يناقش مهاتير وأردوغان جميع القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.