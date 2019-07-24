السفارة الأمريكية بتركيا تشيد بمباحثات وفدي البلدين في أنقرة

قالت السفارة الأمريكية لدى أنقرة إن المباحثات التي أجراها المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، في تركيا، كانت صادقة وإيجابية ومثمرة.

جاء ذلك في بيان حول مباحثات أجراها جيفري والوفد المرافق له مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال، في أنقرة، بين 22 و24 تموز/ يوليو الجاري.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل رفيعة المستوى حول سوريا بين الوفدين التركي والأمريكي.

وأكدت التزام الطرفين بالتقدم السريع والملموس لخريطة طريق منبج، وتناولا المقترحات المفصلة من أجل زيادة الأمن على الحدود التركية مع سوريا.

وبيّنت السفارة أن المباحثات كانت صادقة وإيجابية ومثمرة، وأن أنقرة وواشنطن تواصلان تبادل الآراء بشأن الهواجس المشتركة في سوريا.

كما أشارت إلى أن الجانب الأمريكي يتطلع إلى مواصلة هذه المباحثات، بما في ذلك المشاورات بين المسؤولين العسكريين.