تشاوش أوغلو: يمكن تشكيل لجنة صياغة الدستور بسوريا قريبا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إنه من الممكن أن يتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو، مع وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندريس، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى أنه تمت إزالة الخلافات الحاصلة حول أعضاء اللجنة، وأنه يجري الآن مناقشة النظام الداخلي للجنة وكيفية عملها.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف، باتصال هاتفي، وقف الهجمات التي تستهدف مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأضاف أنه حمّل لافروف رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الهجمات على إدلب، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا تشاوش أوغلو إلى التركيز على مرحلة الحل السياسي في سوريا، مبينا أن النظام يستهدف المدنيين بشكل مباشر في إدلب.

وتابع قائلا: "النظام يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وادعاءاته حول وجود متطرفين في المنطقة غير صحيحة، وحتى لو كانت صحيحة، فإن استهداف الأماكن التي يقطن فيها مدنيون عمل غير إنساني".

وذكر الوزير التركي، أن نظيره الروسي سيتحدث مع وزير دفاع بلاده بهذا الشأن، وسيبلغه رسائل تركيا.

وفيما يخص إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، قال تشاوش أوغلو: "يجب أن نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت، فصبرنا نفد".

وأضاف أن المقترحات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة، عبر مبعوثها إلى سوريا جيمس جيفري الذي زار تركيا قبل يومين، ليست بمستوى يرضي تركيا.

وأوضح أن تركيا تشعر بوجود نوع من المماطلة في المقترحات الأمريكية الجديدة، كالتي حصلت في خريطة الطريق حول مدينة منبج.