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سلاح الجو التركي يدمر مواقع لـ"بي كا كا" الإرهابي شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 24.07.2019 21:24
آخر تحديث في 25.07.2019 02:16
سلاح الجو التركي يدمر مواقع لـبي كا كا الإرهابي شمال العراق

دمرت مقاتلات تركية مخابئ ومواقع أسلحة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إن مقاتلاتها استهدفت مخابئ ومواقع أسلحة للتنظيم الانفصالي في جبال قنديل شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن الاستهداف جرى بالتنسيق مع عملية "المخلب-2"، التي تجريها القوات المسلحة التركية ضد "بي كا كا" في المنطقة.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب-1" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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