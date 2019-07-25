الجيش التركي يحيد 3 إرهابيين في غارات شمالي العراق

تمكن سلاح الجو التركي، من تحييد 3 إرهابيين في غارة على مواقع لتنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الخميس، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وقالت الوزارة إن سلاح الجو شن غارات ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا"، شمالي العراق.

وأوضحت أن الغارات جرت بالتوازي مع عملية "المخلب"، وأسفرت عن تحييد 3 من إرهابيي "بي كا كا".

وبينت أن الغارات استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للتنظيم الانفصالي في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.