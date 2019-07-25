وزير الدفاع التركي: أبلغنا الوفد الأمريكي بمقترحاتنا حول شرق الفرات بسوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، أنه جرى إبلاغ الوفد الأمريكي الذي زار أنقرة مؤخرا "بآرائنا ومقترحاتنا كلها، وننتظر منهم دراستها والرد بشكل فوري"، حول المنطقة الآمنة شرق الفرات.

والإثنين، التقى أقار، وفدا أمريكيا برئاسة مبعوث واشنطن إلى سوريا جيمس جيفري، بالعاصمة التركية أنقرة.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده مع قادة عسكريين في مقر وزارة الدفاع، بأنقرة، الخميس، حضره مراسل الأناضول.

وأوضح أقار، أنه جرى خلال الاجتماع مع الوفد الأمريكي، الترحيب بالموقف الإيجابي للرئيس دونالد ترامب، حول مقاتلات "إف-35".

كما لفت إلى أن الاجتماع اعتبر اعتزام تركيا شراء 100 طائرة بوينغ من الولايات المتحدة، يُعد مثالا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وشدد أقار، على أنه من حق تركيا أن تنتظر من الولايات المتحدة التخلي عن نهجها الحالي بخصوص برنامج تصنيع طائرات "إف-35"، والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تضر العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن وفدي البلدين اتفقا خلال اللقاء، مواصلة العمل المشترك حول موضوع إنشاء "منطقة آمنة" شرق الفرات.

وأضاف أقار: "أبلغنا الوفد الأمريكي بآرائنا ومقترحاتنا كلها وننتظر منهم دراستها والرد بشكل فوري، وأكدنا لهم مرة أخرى بأنه لا طاقة لنا على أي تأخير، وسنستخدم مبادرتنا إذا لزم الأمر".

والإثنين، اختتم وفد أمريكي يترأسه جيفري، مباحثاته مع مسؤولين أتراك بمقر الخارجية التركية في أنقرة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، إن الوفد بحث مع المسؤولين الأتراك، الملف السوري.

وأضافت أن الأطراف تناولت الأوضاع في إدلب والمنطقة الآمنة، ومسار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.