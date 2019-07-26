أردوغان: من حقنا امتلاك مقاتلات وسنتوجه إلى جهات أخرى إن لم نحصل على "إف 35"

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على حق بلاده في امتلاك طائرات حربية من جهات أخرى، إذا امتنعت واشنطن عن إتمام صفقة شراء طائرات "إف 35".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بالعاصمة أنقرة.

وقال مخاطبا الولايات المتحدة" "ألن تعطينا طائرات إف 35؟ حسنا، إذن لا تؤاخذونا، فنحن سنتخذ تدابيرنا في هذا الموضوع، ونتوجه إلى جهات أخرى".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة، حول امتلاك بلاده منظومة "إس 400" الروسية.

وذكر أن تركيا ستبدأ اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، استخدام "إس 400" بشكل فاعل، عقب الانتهاء من عمليات التركيب والتدريبات.

وأشار إلى استمرار عمليات شحن معدات المنظومة إلى بلاده.

وأكد أن بلاده مصممة على تنفيذ أولوياتها بخصوص حماية أمنها، وأنها ستلبي ما تتطلبه احتياجاتها بخصوص ذلك.

وقال أردوغان، إن "أي عقوبة أو تهديد سيوجه إلى تركيا، بما في ذلك التهديد باستبعادها من مشروع إنتاج إف 35، لن يثنيها عن أولوية أمنها".

وأضاف أن "الذين يظهرون حليفا استراتيجيا، لم يعطوا لتركيا ما تريده مقابل المال، إلا أنهم يقدمون للمنظمات الإرهابية السلاح والذخيرة مجانا".

وأوضح أن تركيا أعربت عن رغبتها في شراء أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية خلال عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، لكن الأخيرة قالت إن الكونغرس "لم يسمح"، مشيرا أن "الكونغرس يحاول الآن مرة أخرى منع ذلك في حقبة إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

وتابع: "قلنا لكم اشترينا (إس 400)، وفي حال موافقتكم نريد منكم شراء نظام باتريوت، ولكنكم لم تسمحوا ببيعها مرة ثانية".

وأعرب عن رغبة تركيا في شراء منظومة باتريوت الأمريكية، إلى جانب "إس 400" الروسية.

وحول موضوع التنقيب في شرق المتوسط، قال أردوغان: "هؤلاء (أوروبا) منزعجون من أنشطتنا في المنطقة. اتخذنا ونتخذ خطواتنا وفق القانون الدولي، وقانون البحار".

وتابع: "تركيا ليست كأي دولة بالنسبة إلى مسألة قبرص، فهي دولة ضامنة، ولدينا أبناء جلدة هناك. الاتحاد الأوروبي مراقب، لكنه لم يفعل أبدا ما يقع على عاتقه".

وبخصوص القضية الفلسطينية أكد أردوغان أن تركيا لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل في فلسطين.

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل".

وأضاف: "يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا أذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤسهم بالقدس الشرقية وأُجبروا على الجوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين لا يحترمون حرمة المسجد الأقصى".