نائب الرئيس التركي يشارك في تشييع جثمان السبسي

يتوجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إلى تونس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، أن أوقطاي سيشارك في تشييع جثمان السبسي الذي سيدفن غدًا السبت في تونس.

ومن المنتظر أن يشارك العديد من رؤساء الدول والحكومات وهيئات أجنبية في مراسم التشييع.

ومن المخطط أن يعقد أوقطاي محادثات مع رؤساء الدول ونظرائه المشاركين في التشييع.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقال مصدر بالرئاسة التونسية للأناضول، إن مراسم الدفن ستكون السبت.