واشنطن: لا جدول زمنيا لعقوبات ضد تركيا ونواصل محادثاتنا الدبلوماسية معها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود جدول زمني لفرض عقوبات محتملة ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، الخميس.

وأضافت أورتاغوس، أن مسألة تطبيق عقوبات ضد تركيا وفق قانون احتواء خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاستا)، لا يزال موضوع مشاورات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ولفتت إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دورًا رئيسيًا في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن واشنطن تواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع أنقرة.

والثلاثاء، أبلغ ترامب أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بالبيت الأبيض، أن إدارته لا ترغب في فرض عقوبات ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية، بحسب ما كشفت عنه قناة "سي إن إن"، الأربعاء.

وأضافت قناة "سي إن إن"، أن ترامب، ألقى باللوم على إدارة سلفه باراك أوباما، فيما يتعلق بالقرار الذي اضطرت إدارته لاتخاذه بخصوص مقاتلات "إف 35"، قائلا: "ما زلت أريد أن أكون قادرا على بيع تلك المقاتلات لتركيا".

كما انتقد ترامب، إدارة سلفه أوباما، محملا إياها مسؤولية عدم بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت رغم إصرارها.

وأضاف أن تركيا اضطرت إلى شراء منظومة الصواريخ من روسيا، والآن لا تستطيع الولايات المتحدة بيعها مقاتلات "إف 35"، بمليارات الدولارات، بسبب شرائها تلك المنظومة.

وسبق أن هددت الإدارة الأمريكية تركيا، باستثنائها من برنامج مقاتلات "إف 35"، إذا حصلت على منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا.

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية.

وتعد"إس 400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز ـ أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.