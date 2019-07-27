ترامب: لا ألوم تركيا على شراء "إس 400" الروسية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يلوم تركيا على شراء منظومة "إس 400" للدفاع الجوي من روسيا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة، أن تركيا طلبت شراء مقاتلات (F-35) بمليارات الدولارات.

ولفت إلى أنه لا يلوم تركيا على شراء منظومة "إس 400" الروسية، لأنها إحدى المشاكل العديدة التي تركتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الإجابة عن أسئلة طرحها الصحفيون حول احتمالات فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا استنادًا إلى قانون احتواء خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاستا).

والثلاثاء، أبلغ ترامب، أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بالبيت الأبيض، أن إدارته لا ترغب في فرض عقوبات ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية، بحسب ما كشفت عنه قناة "سي إن إن"، الأربعاء.

وأضافت قناة "سي إن إن"، أن ترامب، ألقى باللوم على إدارة سلفه أوباما، فيما يتعلق بالقرار الذي اضطرت إدارته إلى اتخاذه بخصوص مقاتلات "إف 35"، قائلا: "ما زلت أريد أن أكون قادرا على بيع تلك المقاتلات لتركيا".

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية.

وتعد"إس 400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز ـ أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.