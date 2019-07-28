السفير الإيطالي بتركيا: نتشاطر مع أنقرة نفس الرؤية حول الحل في ليبيا

قال السفير الإيطالي لدى أنقرة ماسيمو جياني، إن بلاده وتركيا تدعمان وساطة الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا.

وأوضح جياني في تصريح للأناضول، أن أنقرة وروما تؤمنان بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة.

وتابع قائلا: "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الرخاء والأمن للشعب الليبي، والوسيلة الوحيدة التي تتيح للمواطنين الليبيين إمكانية الاستفادة من ثروات بلادهم، ونحن متفقون مع تركيا حول هذه الرؤية".

وفيما يخص العلاقات الثنائية القائمة مع تركيا، أشار جياني إلى ضخامة حجم التبادل التجاري القائم بين الطرفين، داعيا إلى وجوب عقد شراكات في التعاملات الاقتصادية.

وأردف قائلا: "العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا وإيطاليا جيدة جدا، وتبادلاتنا التجارية أوشكت أن تصل 20 مليار دولار".

وأضاف: "وكما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علينا بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين".

ودعا جياني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة في الإنتاج والقيام باستثمارات مشتركة في البلدان الأخرى.

وذكر أن وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، بحث مطلع الأسبوع الحالي مع نظيره التركي براءت ألبيرق، في إسطنبول، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.