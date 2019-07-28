تحييد 8 إرهابيين من "بي كا كا" في عملية للداخلية التركية جنوب شرقي البلاد

أعلنت الداخلية التركية، الأحد، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم في عملية أمنية بريف ولايتي شرناق وآغري من 4 إلى 8 إرهابيين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن العملية الأمنية التي استهدفت مسلحي منظمة "بي كا كا" الانفصالية بمنطقة بيستلر-درلر في شرناق أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين وضبط سلاحيهما.

وأوضح أن العمليات الأمنية بمنطقة جبل جودي بشرناق أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين، وفي منطقة جبل تندورك بآغري عن تحييد إرهابيين اثنين، ليصبح العدد الإجمالي 8 إرهابيين.

وأشار البيان إلى استمرار العمليات في المنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الوزارة تحييد 4 إرهابيين في إطار عمليات أمنية متزامنة بريف ولايتي شرناق وآغري جنوبي وشرقي البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.