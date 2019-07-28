تشاوش أوغلو يلتقي رجال أعمال أتراكا في تايلاند

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، رجال أعمال أتراكا في تايلاند.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الـ52 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على حسابه في تويتر: "التقيت اليوم عددا من رجال الأعمال الأتراك الذين يستثمرون بتايلاند، ونسعى لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وتايلاند في أقرب وقت، بهدف تعزيز علاقاتنا التجارية".

يجدر بالذكر أن اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، انطلق أمس السبت، ويستمر حتى الثالث من أغسطس القادم.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ"آسيان" هي تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول هي إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

وفي 2017، انضمت تركيا إلى شركاء الحوار القطاعي لدى "آسيان".