رئيس البرلمان التركي يجري زيارة رسمية إلى منغوليا

توجه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأحد برفقة وفد من نواب البرلمان، إلى عاصمة منغوليا "أولان باتور"، في زيارة رسمية.

ويرافق شنطوب في زيارته، رئيس مجموعة الصداقة بين برلماني البلدين محمد أردوغان، وعدد من نواب البرلمان التركي من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية.

ومن المقرر أن يلتقي شنطوب خلال زيارته الرسمية الرئيس المنغولي خالتماغين باتولغا ونظيره جومبوجا زاندانشاتار.

وسيشارك شنطوب خلال وجوده في أولان باتور، عددا من الفعاليات والأنشطة، منها افتتاح منشآت أنجزتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).