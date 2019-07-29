أقار: تركيا ستضطر إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها حال عدم التفاهم مع واشنطن

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، إن بلاده ستضطر إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها، حال عدم التوصل إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية.

وشدد أن تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سوريا.

كما أكد على ضرورة مصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل.

وأوضح البيان أن عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتد إلى 30 أو 40 كم من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، وضرورة سيطرة تركيا عليها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "كما أسلف رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، إن لم نصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة فستضطر تركيا أن تشكل المنطقة في سوريا بمفردها".

وأوضح البيان أن أقار أكد لنظيره الأمريكي ضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بالكامل.

وأضاف أن تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي على حدودها الجنوبية، مبينا أن بلاده لا تهدف إلى حماية أمنها وأمن مواطنيها فحسب؛ بل إلى حماية الأكراد والعرب والآشوريين والمسيحيين والإيزيديين وبقية الإثنيات والطوائف الأخرى في المنطقة.

وفيما يتعلق بمشروع الطائرات الحربية "إف-35"، أكد البيان أن الوزير أقار قال إن تركيا ليست مجرد عميل سيشتري الطائرات؛ وإنما شريك ومساهم في مشروع إنتاجها، الذي ينبغي أن يسير وفق الخطة المرسومة له مسبقا.

وفي ختام الاتصال، هنأ أقار نظيره إسبر بتوليه حقيبة وزارة الدفاع.