تركيا تدين الهجوم على مقر انتخابي في أفغانستان

أدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، الهجوم الذي استهدف مقرا انتخابيا، لأمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني، وسط العاصمة كابل.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنها تلقت نبأ مقتل 20 شخصا وإصابة آخرين في الهجوم الإرهابي، ببالغ الأسى والحزن.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم استهدف الحقوق الديمقراطية للشعب الأفغاني.

وترحمت الخارجية التركية على أرواح الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والصبر لذويهم.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل 20 شخصا في هجوم على مقر انتخابي لأمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني، وسط العاصمة كابل.

جدير بالذكر أن أفغانستان تشهد يوم 28 سبتمبر/ أيلول القادم، انتخابات رئاسية.

وأمس الأحد، بدأت رسميا الحملة الدعائية تحضيرا للاستحقاق الانتخابي.