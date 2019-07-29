تشاوش أوغلو يشارك في اجتماع وزراء "آسيان" بتايلاند

بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ينطلق الثلاثاء، الاجتماع الـ52 لوزراء خارجية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ"آسيان" هي تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول هي إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

ومن بين أهداف الرابطة، تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق القارة الآسيوية، حيث ساهمت من خلال المعاهدات والاتفاقات التي أُبرمت تحت مظلتها، في خلق مناخ للسلام في المنطقة.

وكقوة اقليمية، تبنّت الرابطة دور الوساطة لأول مرة في تاريخها، خلال الحرب التي دارت بين كمبوديا وفيتنام، عامي 1978-1979، ونقلت الاشتباكات الحاصلة بين الطرفين إلى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان للرابطة دور هام في نشر السلام بالقارة الآسيوية، حين وقع أعضائها عام 1995، على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.

وتعمل الرابطة على إيجاد حلول لإنهاء معاناة مسلمي الروهينغا الذين اضطروا لترك بلادهم (ميانمار)، بسبب التطهير العرقي الممنهج والمجازر التي يقوم بها مسلحين بوذيين مدعومين من جيش ميانمار.

كما اتخذت الرابطة قرارات هامة في مجالات مختلفة، أهمها مكافحة الإرهاب والتهريب وتحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء.

وفي 2017، انضمت تركيا إلى شركاء الحوار القطاعي لدى "آسيان".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الرابطة خلال العام الماضي، 8.7 مليار دولار.

كما وصل عدد السياح الأتراك في الدول الأعضاء بالرابطة خلال عام 2017، نحو 80 ألف سائحا.

ونفذت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مشاريع بقيمة 147.8 مليون دولار، في دول الرابطة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2015.