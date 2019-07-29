رئيس الوزراء اليوناني: نهدف إلى إيجاد طرق جديدة وشجاعة في علاقتنا مع تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هدفه يتمثل في إيجاد طرق لبداية جديدة وشجاعة في العلاقات مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الاثنين، من الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص التي يجري إليها زيارة عمل تستغرق يومين، بعد لقائه زعيم القبارصة الروم "نيكوس اناستاسياديس" في نيقوسيا.

وفي رده على سؤال حول العلاقات بين اليونان وتركيا، قال ميتسوتاكيس: "هدفي هو إيجاد طرق من أجل بداية جديدة وشجاعة في العلاقات التركية- اليونانية، ولكن يجب أن تنفذ هذه الخطوات تدريجيًا".

وأضاف: "هناك حاجة إلى الوقت وبناء ثقة".

وفي وقت سابق اليوم، قال ميتسوتاكيس، خلال لقائه زعيم إدارة قبرص الرومية نيكوس أنستسياديس إن بلاده والاتحاد الأوروبي سيدعمان إدارة قبرص الرومية في وجه "التحديات الحاصلة في مجال الطاقة بشرق المتوسط".

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.